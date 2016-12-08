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مصر: قائمة عفو رئاسي ثانية خالية من الإخوان

8/12/2016

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كشف أعضاء بلجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها بقرار رئاسي في مصر أن عناصر جماعة الإخوان المسلمين المسجونين بـ"تهم ارتكاب أعمال عنف" لن تشملهم قائمة الإفراج الجديدة، فيما سيكون الطلاب وأصحاب الرأي والصحفيون على رأس الأولويات.

وقال أسامة الغزالي حرب، عضو اللجنة إن جماعة الإخوان تشن ما وصفها "حربا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة بالخارج".

وأضاف حرب في تصريحات صحفية، أن الإخوان المتهمين في أعمال عنف خارج نطاق عمل اللجنة.

وأوضح أن "هناك بعض الحالات متهمون بالانضمام للإخوان وهم ليسوا كذلك".

ومن بين تلك الحالات التي تبحثها اللجنة، مواطن قبطي، بحسب حرب الذي لفت إلى أنهم سيتواصلون مع وزارة الداخلية، "لفك الالتباس بشأن هذه الحالات، فهناك فرق واضح بين المعبر عن رأيه بشكل سلمى وبين المتورطين في التخريب والعنف وهؤلاء من غير الوارد أن يشملهم العفو".

وأكد أن "أصحاب الرأي والصحفيين في مقدمة الحالات التي ستشملها قوائم العفو، لاسيما أن احتجازهم يسيء لنا جميعًا"، لافتاً إلى أن "اللجنة وضعت أيضاً في اعتبارها حالات كبار السن والمرضى".

من جهته، قال محمد عبدالعزيز، عضو اللجنة نفسها وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة ما زالت تدرس جميع الحالات بالقائمة الثانية من الشباب المحبوسين.

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية، أمس الأربعاء، أن القائمة مقسمة إلى جانبين، الأول يتعلق بالمحبوسين احتياطيا وسيتم إرساله للنائب العام نبيل صادق، والثانية تتضمن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وسيتم تسليمها للرئيس السيسي؛ لفحصها وفقا للصلاحيات الرئاسية والدستورية تمهيدًا لصدور القرار الجمهوري بالعفو عنهم.

ولفت إلى أن حالات الشباب المتهمين في قضايا منظورة أمام المحاكم، يعد هو الأصعب من حيث المخرج القانوني.

وفي هذا الصدد، قال: "ناقشنا مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هذا الأمر وطالبنا أن يدرس البرلمان الوضع القانوني لهؤلاء الشباب من خلال لجنته التشريعية، بالإضافة إلى قيام اللجنة بمناقشة العديد من الخبراء القانونيين لدراسة الوضع القانوني للشباب المحبوسين".

وأكد أن لجنة العفو الرئاسي ستعقد اليوم الخميس اجتماعا آخر للإسراع والانتهاء من فحص جميع الحالات؛ حفاظا على مستقبل الشباب المحبوسين وسرعة الإفراج عنهم خاصة الطلبة.

مضيفاً في هذا السياق "وضعنا أسماء حالات لفتيات وطلاب وصحفيين ومتهمين في قضايا لها علاقة بالتظاهر والرأي ولا مكان لمن شارك في أعمال تخريب وعنف".

ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.

بدوره، قال محمد عبدالعزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كل منتمٍ لجماعة الإخوان لن تشمله قائمة العفو الرئاسي، مؤكدًا أنه "لا يمكن التصالح مع الجماعة بعد إدراجها كجماعة إرهابية أضرت بالشعب والدولة المصرية".

وأضاف الغول في مداخلة هاتفية مع فضائية محلية، يوم أمس، أن قائمة العفو ستشمل المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر والرأي شريطة عدم تورطهم في أعمال عنف وتخريب.

ولم يحدد المتحدثون موعداً للإعلان عن القائمة الثانية من العفو الرئاسي، وإن كان منتظرا خلال الأيام القليلة القادمة، أو عدد من سيشملهم القرار، أو أعداد المحبوسين بالفعل على ذمة القضايا التي تحدثوا بشأنها، وإن كان المعارضون للنظام الحالي يقدرونهم بالآلاف معظمهم من جماعة الإخوان.‎

ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قرر السيسي، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن القائمة الأولى  بينهم الإعلامي إسلام البحيري، ووقتها أعلنت اللجنة عن إعداد قائمة عفو ثانية.

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