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محكمة يونانية تقضي بعدم تسليم جنديين تركيين

8/12/2016

جنديان تركيان من بين 8 فروا لليونان عقب الانقلاب الفاشل

قال مسؤولون في محكمة يونانية إن المحكمة أصدرت اليوم الخميس حكما بعدم تسليم جنديين تركيين آخرين من ثمانية جنود فروا إلى اليونان في طائرة مروحية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الحكومة التركية في يوليو/تموز.

ويصل عدد الجنود الذين لن يتم ترحيلهم بعد هذا الحكم، وهو الثالث من نوعه في القضية، إلى خمسة جنود غير أن القضاة اليونانيين قضوا بإعادة الثلاثة الآخرين إلى تركيا.

وزادت القضية المنظورة منذ شهور من توتر العلاقات المتوترة أصلا بين أثينا وأنقرة.

ويطلب الجنود حق اللجوء في اليونان قائلين إن حياتهم مهددة في تركيا؛ حيث تشن السلطات حملة تطهير شملت أعدادا ضخمة من الجنود والضباط في القوات المسلحة وموظفين في مؤسسات أخرى في أعقاب محاولة الانقلاب.

واتهمت أنقرة الثمانية بالمشاركة في محاولة الانقلاب ووصفتهم بالخونة، وهو ما ينفيه هؤلاء الجنود.

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