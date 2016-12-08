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قاض يرفض طلب براد بيت ختم أوراق طلاقه من أنجلينا جولي

8/12/2016

قاض يرفض طلب براد بيت ختم أوراق طلاقه من أنجلينا جولي

 رفض قاض في لوس أنجليس الأربعاء طلبا من الممثل براد بيت ختم وثائق المحكمة في دعوى الحضانة والطلاق من زوجته نجمة هوليوود أنجلينا جولي.

وقالت متحدثة باسم محكمة لوس أنجليس العليا إن ريتشارد بيرغ القاضي بالمحكمة رفض طلب بيت في جلسة طارئة، ولم يحضر بيت ولا جولي الجلسة.

وقال القاضي "تقر المحكمة بحقوق الأطفال القصر وسيوجهها إلى ما هو في صالح الأطفال القصر."

وأقامت جولي دعوى للطلاق من بيت قائلة إن هناك خلافات لا يمكن تجاوزها بعد واقعة على طائرة خاصة أفادت تقارير بأن براد فقد خلالها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أطفالهما.

 وبرأت إدارة خدمات الأطفال والأسرة بمقاطعة لوس أنجليس بيت (52 عاما) من تلك الواقعة الشهر الماضي، وقدم طلبا للحضانة المشتركة لأطفالهما.

 

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