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شاهد: يوقظون صديقهم المخمور بـ"المنشار"!

8/12/2016

دخل البريطاني كريس لينستريم في حالة سُكْر أسقطته على الطاولة في سبات عميق داخل إحدى الحانات بمدينة مانشستر، وحينما فشل أصدقاؤه في إيقاظه قرروا تنفيذ مزحة قاسية لإيقاظه.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أحد الأصدقاء جلب منشاراً كهربائياً وبدأ بقطع الطاولة الخشبية حول رأس كريس وهو نائم تحت تأثير الخمر دون إدراك لما يحدث حتى وجد نفسه قد سقط مع القطعة المقطوعة على شكل نصف دائرة وألقي على الأرض.

الغريب أن كريس لم يستيقظ على صوت المنشار رغم أنه كان مزعجاً للغاية، وأظهر الفيديو الأصدقاء وهو يدخلون في نوبة من الضحك بمجرد الانتهاء من قطع الطاولة وسقوط صديقهم كريس.

وحظي الفيديو بملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا، وكتب مصور الفيديو محذراً "لا تغفو يوماً هكذا مثل كريس".

 

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