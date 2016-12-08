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شاهد: لحظة اعتقال نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

8/12/2016

قالت مصادر أمنية إن السلطات المصرية ألقت القبض اليوم الخميس على أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، في منزله بمدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس السابق.

وأكد أحمد النجل الأكبر لـ"مرسي"، في تصريحات اليوم: "تم اعتقال أسامة أخي من منزله في مدينة الزقازيق".

وأضاف أن "اعتقال المتحدث باسم الأسرة، ونجل الرئيس محمد مرسي، هو إجرام جديد ضد الرئيس واستمرار للتنكيل به وبحقوقه ونعتبر الأمر تصفية حسابات".

وتابع: "نطالب كل الأحرار في العالم برفض وإدانة ما حدث بحق المتحدث باسم الرئيس.. وأسرته لن يرجعها هذا التنكيل عن تمسكها برفض الانقلاب".

وفي السياق ذاته، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن "مرسي"، إن "الأمن الوطني(جهاز استخبارات تابع لوزارة الداخلية) بمحافظة الشرقية، قبض على أسامة مرسي، من منزل العائلة وصادر بعض محتويات المنزل(لم يوضحها)".

وأوضح أنه حتى الآن(عصر اليوم) لم تتضح الاتهامات الموجهة إليه، وهناك فريق دفاع سيتواجد معه، غير أنه معروف أن أسامة مطلوب على ذمة قضية "فض اعتصام رابعة"، وهي قضية "ملفقة له ونرفض تحرياتها بالأساس"، وفق تعبيره.

والأحد الماضي، طالبت أسرة مرسي الأمم المتحدة بـ"الالتفات إلى ملف انتهاك حقوق الأخير بمحبسه في أعقاب منع الزيارة عنه للعام الرابع″، وفق بيان لها، وهو آخر ما نشره نجل مرسي أسامة بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال العميد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث بمحافظة الشرقية، أكد أن "قوات الأمن، ألقت القبض على أسامة مرسي، لاتهامه في قضية تحريض على العنف(لم يحددها)".

وأضاف رئيس المباحث الجنائية بالشرقية، في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام الحكومية، أن النيابة العامة أصدرت أمر ضبط وإحضار بحق نجل مرسي أسامة وتم القبض عليه بمنزله بمدينة الزقازيق.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يوضح لحظة اعتقال مرسي واقتياده إلى سيارة الشرطة.

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