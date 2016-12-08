شاهد: صربية تُعلِّق جسدها على شماعة!

أذهلت فنانة التجميل الصربية ميريانا كيكا ميلوسيفيتش رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينما حولت نفسها إلى جسد بلا رأس معلق على شماعة، باستخدام أدوات التجميل الخادعة.

ونشرت، ميريانا، وهي فنانة تجميل شهيرة تتقن الرسم بالمكياج على الجلد وحصدت الكثير من الجوائز، مقطعاً مصوراً جديداً لها وهي تحول نفسها إلى جسد بغير رأس معلق على شماعة ملابس، عن طريق الرسم بالمكياج الذي تتقنه بشكل ساحر.

وأظهر الفيديو ميريانا وهي ترسم على جسدها بشكل بارع ومتقن مستخدمة أدوات التجميل حتى تراها في النهاية وقد تحولت إلى جسد بلا رأس معلق على شماعة كما الفستان، وحظي الفيديو بانتشار واسع على الإنترنت.