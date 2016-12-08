البث الحي
منوعات

شاهد: صربية تُعلِّق جسدها على شماعة!

8/12/2016

أذهلت فنانة التجميل الصربية ميريانا كيكا ميلوسيفيتش رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينما حولت نفسها إلى جسد بلا رأس معلق على شماعة، باستخدام أدوات التجميل الخادعة.

ونشرت، ميريانا، وهي فنانة تجميل شهيرة تتقن الرسم بالمكياج على الجلد وحصدت الكثير من الجوائز، مقطعاً مصوراً جديداً لها وهي تحول نفسها إلى جسد بغير رأس معلق على شماعة ملابس، عن طريق الرسم بالمكياج الذي تتقنه بشكل ساحر.

وأظهر الفيديو ميريانا وهي ترسم على جسدها بشكل بارع ومتقن مستخدمة أدوات التجميل حتى تراها في النهاية وقد تحولت إلى جسد بلا رأس معلق على شماعة كما الفستان، وحظي الفيديو بانتشار واسع على الإنترنت.

 

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)