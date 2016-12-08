شاهد: سيدة مصرية تُحوّل بيض النعام إلى أعمال فنية

وجدت سيدة الأعمال المصرية مها شلبي في بيض النعام متنفسا لإعادة الحياة إلى شكل من أشكال الفن القديم.

وربما لا يمثل بيض النعام منافسا لأعمالها في مجال الاستيراد والتصدير كمصدر للدخل، لكنها استطاعت أن تصنع منه أعمالا فنية بالطلاء، ما أحيا الاهتمام بشيء طواه النسيان قبل سنوات قلائل.



وبدأ عشق مها المستمر لبيض النعام منذ تسع سنوات خلال زيارة لمزرعة نعام، ما دعاها إلى التفكير بالرسم عليه، وخصوصا أن جداره السميك يتحمل الرسم والحفر.

وتبدأ مها أولا بتفريغ البيض وتعقيمه خلال يومين قبل أن تشرع في العمل بطلاء السيراميك.

وتقول مها إن الحصول على البيض عقبة كبيرة، بسبب ندرة مزارع النعام مقارنة بالسابق.

وقال صاحب مزرعة نعام يدعى صفوت الشريف أشعر بالسعادة لعودة الاهتمام بالطائر الأفريقي الضخم.

وأضاف: "النهاردة في رسامين عاد بترسم عليه في مصر. عاد في ناس بتنحت عليه بالرسم. نظام نحت ونظام رسم بالألوان وحاجات زي كدا".

