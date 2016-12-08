شاهد: بورتو يفوزعلى بطل الدوري الإنجليزي بخماسية نظيفة

تأهل بورتو البرتغالي إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوربا بفوزه على ضيفه ليستر سيتي الإنجليزي الذي ضمن التأهل سلفا، بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة.

لم ينتظر أصحاب الملعب أكثر من ست دقائق فقط لزيارة شباك الضيف الإنجليزي عن طريق "آندريه سيلفا".

وضاعف المكسيكي "خيسوس كورونا" النتيجة لبورتو بحلول الدقيقة السادسة والعشرين، وأحرز الجزائري "ياسين براهيمي" الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والأربعين، وسجل "سيلفا" الهدف الرابع للفريق البرتغالي في الدقيقة الرابعة والستين من ركلة جزاء، مسجلا ثاني أهدافه الشخصية.

واختتم "ديوغو يوتا" خماسية بورتو في الدقيقة السابعة والسبعين، فارتفع رصيد بورتو إلى إحدى عشرة نقطة، منحته المركز الثاني في الترتيب ليرافق ليستر سيتي متصدر المجموعة إلى الدور المقبل.