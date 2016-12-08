شاهد: برازيلي يذهل الجميع بمرونة جسده الاستثنائية!

نشرت صفحة Mc Mindu على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطعاً مصوراً لشاب برازيلي يستعرض مرونة جسده الاستثنائية أمام حشد من الناس داخل أحد مواقف السيارات في ساو باولو.

وأبهر الشاب الجميع بقدرته المذهلة على الالتفاف حول نفسه، حيث تمكن من ثني عموده الفقري للوراء كما الكرة المستديرة، وهي حركة صعبة جداً وتحتاج لمرونة غير عادية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يمشي على يديه بينما تلتف ساقاه حول رقبته حتى لمس حذاؤه أذنيه، ثم التف حول نفسه محولاً جسده إلى كرة متحركة، وحظي الفيديو بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي.