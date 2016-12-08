شاهد| السيسي: "الأجهزة" بلغتني إن فيه دول بتدفع لخراب مصر

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن "الأجهزة" أبلغته بأن هناك دولاً تسعى لهدم الدولة المصرية وتدر الكثير من الأموال لتحقيق هذا الهدف، قائلاً "الأجهزة بتقولي إن فيه دول بتصرف، بدل ما تخفف معاناة الناس وتساعدهم، بتصرف عشان تهدم وتهد".

ووجه خلال كلمته ظهر اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التحية للشعب المصري "العظيم" الذي "حير العالم" الشهر الماضي بعدم نزوله أو تحركه في دعوات 11 نوفمبر "ثورة الغلابة"، ليثبت أنه شعب واعي، ولم يتأثر بالرهان الخاسر للدول التي تسعى لخراب وهدم الدولة، بحسب وصفه.

وتابع "انتوا موقفتوش جمبي أنا.. انتوا وقفتوا وحافظتوا على مصر.. وبقول للدول دي سيبونا بس في حالنا بس واحنا هنبقى كويسين"، وأردف بقوله "ظن المتآمرون الشهر الماضي أن مصر قد انتهت.. بقولهم إن الله معنا.. واللي يقدر على ربنا يقدر علينا".

واعترف السيسي بأنه خطوات الإصلاح تأخرت جداً على مدار الـ6 سنوات الماضية، مشبهاً ضرورة قراراته الأخيرة بالجسر الذي يعبر به "الترعة" وإلا لو انتظر وقت أطول ستتحول إلى "بحر" يصعب عبوره من أجل الإصلاح، رافضاً أن يترك تلك المسؤولية لغيره قائلاً "طب هأقول إيه لربنا؟.. ما أنا كنت عارف إنها لو اتسابت كده هتضيع.. والله مكنش فيه خيار تاني".