شاهد: إصرار حيوان وحشي على إنقاذ صديقه!

في تصرف نادر من حيوان وحشي، أصر جاموس بري في جنوب أفريقيا على إنقاذ حياة صديقه الذي سقط على الأرض بسبب إصابته، وساعده على الوقوف على قدميه والسير مجدداً بدلاً من تركه يحتضر.

ونشرت صفحة Kruger Sightings على موقع يوتيوب، مقطعاً مصوراً للواقعة الفريدة الذي التقطها أحد السياح من حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا، وظهر الحيوان الوحشي وهو يحاول محاولات مستميتة أكثر من مرة لمساعدة صديقه الملقى على الأرض للنهوض مرة أخرى.

ولم يستلم الجاموس وبعد عدة محاولات نجح في إنقاذ صديقه وساعده على إعادة توازنه والوقوف والركض مجدداً، وإلا فكان مصيره الموت حيث لم يكن ليستطيع النهوض بمفرده، وبدا وكأنه يحتضر، وحصد الفيديو أكثر من 70 ألف مشاهدة في أقل من يومين على نشره على يوتيوب.