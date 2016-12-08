شاهد: أربعة أهداف في تعادل مثير بين الريال ودورتموند

حافظ بروسيا دورتموند الألماني على صدارة المجموعة السادسة لدوري أبطال أوربا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بهدفين لكل منهما ضمن الجولة السادسة والأخيرة .

سجل الفرنسي "كريم بن زيمه" هدف التقدم للفريق الملكي بحلول الدقيقة السابعة والعشرين.

وعاد بن زيمه وأضاف هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثالثة والخمسين ،وقلص الغابوبي بيير إيميريك أوباميانغ النتيجة لدورتموند بعد ساعة من اللعب ،وبحلول الدقيقة الثامنة والثمانين سجل ماركو رويوس هدف التعادل لدورتموند .

بنقطة التعادل رفع دورتموند رصيده إلى أربع عشرة نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد، وكان الفريقان قد ضمنا التأهل لدور الستة عشر قبل هذه الجولة.