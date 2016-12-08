شاهد: آخر ما نشره الداعية الباكستاني جنيد جمشيد قبل مصرعه

لقي الداعية الباكستاني البارز جنيد جمشيد مصرعه في حادث تحطم طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الباكستانية اليوم الأربعاء.

وكان آخر ما نشره جمشيد على حسابه على موقع تويتر هو صور لجبال مدينة تشيترال الباكستانية مع عدد من أصدقائه في جماعة التبليغ التي ينتمي إليها قبل ثلاثة أيام من وفاته.

وكتب جمشيد تعليقا على الصور: "تشيترال.. جنة على الأرض". وأضاف: "مع أصدقائي في سبيل الله. وخلفنا إلى اليمين جبل تيرش مير تكسوه الثلوج".

ويعد جبل تيرش مير أعلى قمة في سلسلة جبال هندوكوش التي تمتد في أفغانستان وشمال غرب باكستان.

ويعد جمشيد (52 عاما) من أشهر الدعاة الباكستانيين. واكتسب شهرة وشعبية واسعة بعدما تحول من مغن لفن البوب خلال ثمانينيات وتسعينييات القرن الماضي، ليصبح أحد أبرز الدعاة في البلاد.

واعتزل جمشيد الغناء عام 2001 وأعلن أنه سيكرس حياته للدعوة للإسلام، حيث انضم إلى جماعة التبليغ.

وأعلن الجيش الباكستاني انتشال جثث 40 شخصا كانوا على متن الطائرة. وتقول الشركة إن الطائرة كان على متنها نحو 47 شخصا.

وقالت الخطوط الجوية الباكستانية إن طائرتها فقدت الاتصال ببرج المراقبة خلال رحلتها من مدينة تشيترال بشمال البلاد إلى العاصمة إسلام أباد.

