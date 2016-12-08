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تونس تخصص خطبة الجمعة لمكافحة الفساد

8/12/2016

أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية اليوم الخميس توحيد خطبة الجمعة غدا عن موضوع "مكافحة الفساد"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وقالت منظمة "أنا يقظ" المناهضة للفساد إن وزارة الشؤون الدينية التونسية استجابت لطلب المنظمة بتخصيص خطبة الجمعة ليوم 9 ديسمبر/كانون الثاني عن مكافحة الفساد.

ونشرت المنظمة خطاب وزارة الشؤون الدينية الذي يتضمن موافقة الوزارة على المشاركة في الحملة على الفساد.

وجاء في الخطاب أن موضوع خطبة الجمعة سيتمحور حول "دور المسلم في التبليغ عن الفساد ومكافحته" للمساهمة في الحملات الرامية لمناهضة الفساد في تونس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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