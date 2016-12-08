القائمة الحمراء: الزرافات مهددة بالانقراض في أفريقيا

زرافة تجري في محمية أمبوسيلي الوطنية بكينيا (رويترز)

ذكرت القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، الخميس، أن أعداد الزرافات تراجعت بما يصل إلى 40% منذ الثمانينيات، فيما وصفته بأنه "انقراض صامت" يحركه الصيد غير القانوني وتوسع الأرض الزراعية في أفريقيا.

ووفقاً للقائمة التي يعدها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة فإن عدد الزرافات تراجع إلى حوالي 98 ألفاً متبقية في أفريقيا بعد أن كانت تقدر بما بين 152 ألفا و163 ألفا في عام 1985 .

ودخلت الزرافات، وهي أطول الثدييات البرية، القائمة الحمراء للمنظمة باعتبارها كائنات معرضة للخطر، بحسب ما أعلنه الاتحاد في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد في كانكون بالمكسيك.

وصنفت القائمة الحمراء الزرافة ضمن الكائنات "المعرضة" للانقراض بناء على الاتجاهات الحالية لأول مرة بدلاً من التصنيف "أقل قلقاً" السابق، وقالت القائمة إن التراجع في الأرقام في مناطق كبيرة في أفريقيا جنوب الصحراء كان يحدث دون أن يلاحظه أحد.

وقال جوليان فينيسي المتخصص في الزراف في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في بيان "بينما يمكن رصد الزرافات كثيراً في رحلات السفاري وفي وسائل الإعلام وحدائق الحيوان فإن الناس – بما في ذلك المدافعون عن الطبيعة- لا يدركون أن تلك الحيوانات الساحرة تواجه الانقراض في صمت."

وتتعرض تلك الحيوانات للخطر بسبب الصيد غير القانوني والاضطرابات المدنية والمناجم والتوسع في المزارع، بحسب المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقرا لهاً.

وأفاد الاتحاد الدولي الذي يضم علماء وحكومات ونشطاء بأن الزرافات معرضة للخطر نتيجة توسع الأرض الزراعية لإطعام أعداد متزايدة من البشر بالإضافة لاصطيادها للحصول على لحمها غالباً في مناطق الصراع مثل جنوب السودان.

وقال كريغ هيلتون تيلور رئيس القائمة الحمراء إن الناس يتنافسون على موارد تتناقص، والحيوانات أسوأ حالاً خصوصاً في ظل الصراعات الأهلية، وأضاف أن الجفاف وتغير المناخ من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الوضع.

ومن بين التغيرات الأخرى التي طرأت على القائمة الحمراء أنه جرى تصنيف الببغاء الأفريقي الرمادي المشهور بقدرته على تقليد حديث البشر ضمن الأنواع المهددة بالانقراض وهو تطور إلى الأسوأ بعد التصنيف السابق على أنه من الكائنات "المعرضة للخطر".

وأدى اصطياد الطائر الأليف بغرض الاتجار إلى تراجع أعداده، ووُصف بأنه يواجه خطراً حقيقيا بالانقراض.

وقالت القائمة الحمراء إن 24307 من بين 85604 أنواع جرى تقييمها في العقود الأخيرة مهددة بالانقراض.

وتقول دراسات الأمم المتحدة إن المخاطر التي هي من صنع البشر أدت إلى فقدان المواطن الطبيعية مما قد ينذر بأسوأ أزمة انقراض منذ انتهى وجود الديناصورات قبل 65 مليون عام.