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السيسي: لم أحابِ أحدا ولا حتى أولادي

8/12/2016

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لم يحابي أحداً أبداً وأنه رافض تماماً لكل المجاملات والمحسوبيات باعتبارها سبب أكبر فساد في الدولة، وقال "مفيش مجاملات لوزراء أو محسوبية لحد ولا محاباة.. والله العظيم أنا لم أحاب أحدا حتى أولادي في شغلهم".

ووجه خلال كلمته بالقاهرة ظهر اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التحية لجهاز الرقابة الإدارية الذي قال إنه بذل جهداً كبيراً في مواجهة الفساد، ومساعدته في تطبيق آليات القانون، داعياً الرأي العام المصري بأن يكون لديه قناعة بمواجهة الفساد لأنه ليس مجرد قرار سياسي، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية ألقت القبض اكثر من مرة على أشخاص ادّعوا أنهم موظفون في الرئاسة للحصول على أموال كبيرة أو خدمة ما من تلك المؤسسات.

وعقب قائلاً "أنا لو عايز منكم حاجة هأكلمكوا شخصياً.. إزاي مسؤول يقبل على نفسه إنه يحابي ويجامل.. أنا بقول أهوه للمرة التانية عشان لما ربنا يسألني أقول يا رب أنا قلت مرتين.. دا فساد إن حد يكلم مسؤول على وظيفة عشان هوا وزير هنا مفيش حد أعلى من حد كلنا زي بعض كل واحد ياخد حقه بس مش أكتر من كده.. أرجو الرسالة دي تكون واضحة لينا كلنا".

ووعد السيسي بضبط أسعار السلع الأساسية خلال الـ6 أشهر القادمة من أجل الفئات الأقل دخلاً والتي تضررت بالظروف الصعبة، داعياً إياهم إلى تحملها، كما وعد بضبط سعر الدولار في السوق خلال الفترة ذاتها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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