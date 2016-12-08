استشهاد فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي

استشهد فتى فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، بدعوى محاولته تنفيذ عملية "طعن".

وقالت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب، إن الفتى غادر حافلة في مفترق "تفواح" ، شمالي الضفة، قبل أن يتقدم نحو قوات الاحتلال الإسرائيلي في المكان.

وأضافت: "باشرت القوات بإجراءات إلقاء القبض على المشتبه به، ولكنه تجاهل النداءات واستل سكيناً وسارع في خطواته نحو القوات".

وتابعت "القوات أطلقت النار عليه ما أدى إلى مصرعه في المكان".

ولفتت السمري إلى أن الفلسطيني عمره 18 عاماً، ومن سكان قلقيلية، دون الكشف عن هويته.

من جانبها، قالت وزارة الصّحة الفلسطينية إنها أُبلغت رسمياً باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه عند حاجز زعترة، جنوبي نابلس.‎‎