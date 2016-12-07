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واشنطن: انسحبنا من جنيف لعدم جدوى الاجتماع مع روسيا

7/12/2016

مارك تونر..انسحبنا لعدم جدوى الاجتماع مع روسيا

قالت واشنطن، إن انسحابها من محادثات جنيف مع روسيا، بخصوص الأزمة السورية، جاء نتيجة عدم قناعتها بجدوى هذه الخطوة.

وفي رد على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن إلغاء اجتماع جنيف بشان حلب ، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر " لم نصل بعد إلى مرحلة يمكن أن نقول فيها بإننا لو اجتمعنا سوية مع روسيا لخوض هذه المباحثات فإن هذا سيكون مثمراً".

وتابع في الموجز الصحفي من واشنطن "عندما نصل إلى هذه المرحلة فسنفعلها"، مشيراً إلى أن بلاده تواصل التداول مع شركائها وحلفائها من أجل الوصول إلى "طرق عملية" لوقف القتال في سوريا.

وأكد أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال مستمرة لأن روسيا "من الاطراف الجوهرية" في الصراع السوري.

وكان وزير الخارجية الروسية أعلن أن سبب إلغاء الاجتماع المقرر عقده في جنيف بهدف تحديد جدول زمني لإخلاء مدينة حلب من "الجماعات المسلحة"، قد ألغى بسبب عدم مشاركة الولايات المتحدة في الاجتماع.

وتابع لقد "سحبت الولايات المتحدة "مقترحاتها الخاصة بحلب، كما سحبت الوثائق التي قدمتها في وقت سابق حول المدينة، علاوة على أن الوثائق الجديدة التي تم تقديمها أعدّت لكسب المزيد من الوقت".

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