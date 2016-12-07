نادي الزمالك يتراجع عن الانسحاب من الدوري المصري

مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري

تراجع نادي الزمالك المصري، يوم الأربعاء، عن الانسحاب من مسابقة الدوري المحلي لكرة القدم، وذلك عقب انتهاء اجتماع رئيس النادي مرتضى منصور مع مسئولي اتحاد اللعبة.

وفقًا لمصدر مسئول بالنادي رفض الكشف عن اسمه، فقد تراجع النادي عن الانسحاب، والفريق الكروي يخوض مباراة غدًا الخميس، أمام أسوان بالجولة الرابعة عشر للمسابقة.

وأرسل نادي الزمالك، يوم الإثنين الماضي، خطابًا رسميًا لاتحاد كرة القدم المصري، يخطره فيه بتجميد نشاطه الكروي مؤقتا، احتجاجًا على القرارات التحكيمية في مباريات الدوري المحلي.

وجاء في الخطاب: "نخطركم بتوقف النشاط الكروي في نادي الزمالك مؤقتا، لحين عرض الأمر على جمعية عمومية طارئة لأعضاء النادي، دعا إليها مجلس الإدارة من أجل النظر في عدم استكمال المسابقة (الدوري المصري) في هذا الجو الفاسد الذي لا علاقة له بكرة القدم.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن يوم الأحد، أن فريقه الكروي لن يستكمل مباريات الموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم بسبب الأخطاء التحكيمية، وقال منصور في تصريحات نقلها موقع الزمالك الإلكتروني أن "الفريق لن يستمر في المسابقة بسبب المجاملات الفجة في بعض مباريات الدوري".

ولم يُشر رئيس "القلعة البيضاء" إلى طبيعة الأخطاء أو الأندية التي اتهم الحكام بمجاملتهم في مباريات الدوري، واعتاد منصور على الإدلاء بتصريحات تهديد بالانسحاب من مسابقة الدوري المصري أكثر من مرة إما بسبب "أخطاء تحكيمية أو اعتراضًا على قرارات اتحاد كرة القدم".

وبعد الجولة الثالثة عشرة، يحتل الزمالك المركز السادس في ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، وله أربع مباريات مؤجلة بسبب ارتباطه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.