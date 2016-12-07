مبادرة للفصائل المقاتلة في حلب بهدنة لخمسة أيام

مبادرة للفصائل المقاتلة بهدنة لخمسة أيام

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن قيادة الفصائل المقاتلة في حلب تقدمت بمبادرة تتضمن هدنة مدتها خمسة أيام لإخراج المدنيين وذوي الحالات الحرجة والجرحى.

وقالت هذه الفصائل إن الهدف من هذه المبادرة وقف ما سمته نزيف الدماء.

كما أفاد مراسل الجزيرة في حلب بأن قوات النظام السوري والمليشيات المساندة لها اقتربت من إحكام سيطرتها على كامل الجزء الشمالي لشرق حلب بعد سيطرتها على كامل حيي الشعار والميسر شرقي المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع المعارضة السورية المسلحة.

وأضاف المراسل أن النظام شن هجوما واسعا على عدد من الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة.

من جهته، قال الدفاع المدني في حلب إن 53 شخصا قتلوا أمس في قصف قوات النظام للأحياء المحاصرة في المدينة.

وقالت المعارضة السورية المسلحة للجزيرة إن روسيا أغلقت كل أبواب التفاوض بخصوص حلب بإصرارها على إخراج مقاتلي المعارضة المسلحة كافة من المدينة.

من جانبها، أكدت حكومة النظام في دمشق رفضها أي محاولة لوقف إطلاق النار شرق مدينة حلب ما لم تتضمن خروج جميع من وصفتهم بـ"الإرهابيين" منها، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية السورية.

وقبل يومين رفض قادة في المعارضة السورية المسلحة العرض الروسي بمغادرة شرقي حلب، وقالوا إنهم لن يسلموا المدينة المحاصرة لقوات النظام السوري مهما كان الثمن، مضيفين في الوقت نفسه أنهم يؤيدون فتح ممرات للمدنيين لمغادرة المدينة.