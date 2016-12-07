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غرق سفينة ركاب تقل 60 شخصا قبالة سواحل سقطرى اليمنية

7/12/2016

غرق سفينة ركاب قبالة سواحل سقطرى اليمنية

قالت مصادر ملاحية ومحلية إن سفينة ركاب تقل 60 شخصا بينهم نساء وأطفال غرقت شمال غرب جزيرة سقطرى اليمنية.

ونقل موقع عدن الإخباري القريب من السلطات في عدن عن مصدر في قيادة خفر السواحل بعدن قوله  "إنهم تلقوا بلاغا من السلطات بمحافظة حضرموت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء يفيد بانقطاع الاتصال بطاقم سفينة كانت في طريقها إلى جزيرة سقطرى".

ودعا فهد سليم كفاين وزير الثروة السمكية في الحكومة اليمنية الشرعية قوات التحالف العربي بقيادة السعودية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الركاب والسفينة.

وقال الوزير كفاين إن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من إنقاذ خمسة من ركاب السفينة.

وأشار إلى أن الاتصال فقد بسفينة كانت تقل مسافرين من أهالي أرخبيل سقطرى بين حضرموت وسقطرى منذ خمسة أيام وأن معلومات أولية تفيد عن تعرضها لحادث غربي قلنسية.

وذكر الوزير أن السفينة تقل نحو ستين راكبا بينهم نساء وأطفال إضافة إلى حمولة من بينها 25 قارب صيد صغير.

وكانت القوات البحرية الدولية المنتشرة في المنطقة قد أنقذت راكبين من ركاب السفينة المنكوبة كانا على متن قارب، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

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