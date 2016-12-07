شاهد: مشاجرة بين ملاكمين بريطانيين في مؤتمر صحفي

تشاجر الملاكمان البريطانيان ديريك تشيسورا وديليان وايت اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي كان الهدف منه الترويج لمباراتهما المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل.

وبدأت المشاجرة بعدما حدث تلاسن بين المتنافسين في الوزن الثقيل خلال المؤتمر الصحفي أعقبه قيام تشيسورا بإلقاء الطاولة التي كان يجلس إليها في المؤتمر الصحفي على وايت وفريق مساعديه.

وعقب إلقاء تشيسورا الطاولة على ديليان وفريقه، تبادل الفريقان تراشق الأشياء التي كانت على الطاولات، حتى وصل الأمر إلى حد التشابك بالأيدي في قاعة المؤتمر الصحفي.

واضطر أفراد الأمن الموجودون في القاعة إلى التدخل للسيطرة على المتشاجرين.

ويُعرف الملاكمان بأن العلاقة بينهما ليست على ما يرام.

وكان تشيسورا قد قام بإلقاء كوب من الماء على منافسه خلال مقابلة وجها لوجه أمس الثلاثاء.

وقال إدي هيرن، مروج المباراة، إن منظمي المباراة سيوف يجرون عملية وزن الخصمين يوم الجمعة بشكل منفصل لتجنب حدوث أي مشكلات إضافية، قبل المباراة المقررة السبت المقبل.

