البث الحي
منوعات

شاهد: زلزال مدمر في إندونيسيا يسقط عشرات الضحايا

7/12/2016

قالت الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 25 شخصا قُتلوا بعد أن هز زلزال قوي إقليم أتشيه بشمال إندونيسيا.

وقالت الوكالة في بيان إن "فرق البحث والإنقاذ عثرت على 25 جثة و26 شخصا مصابين بجروح خطيرة."

وانهارت عشرات المباني في الإقليم وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال سوتوبو نوجروهو من الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان إن "الناس شعروا بالزلزال بقوة وأصيب كثيرون بذعر وسارعوا بالخروج إلى الشوارع مع انهيار المنازل."

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي مباني سويت بالأرض وأعمدة كهرباء بعد سقوطها وأشخاصا تجمعوا عند نواصي الشوارع.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 17 كيلومترا على الساحل الشمالي الشرقي لأتشيه.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إن الناس شعروا بما لا يقل عن خمسة توابع للزلزال الأساسي.

وشهدت تلك المنطقة دمارا هائلا في 2004 عندما أثار زلزال بلغت قوته 9.2 درجة موجات مد عملاقة أزالت بلدات بأكملها في إندونيسيا ودول أخرى حول المحيط الهندي.

وكانت إندونيسيا أكثر الدول تضررا إذ قُتل أكثر من 120 ألف شخص في أتشيه وحدها.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)