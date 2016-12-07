شاهد: زلزال مدمر في إندونيسيا يسقط عشرات الضحايا

قالت الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 25 شخصا قُتلوا بعد أن هز زلزال قوي إقليم أتشيه بشمال إندونيسيا.

وقالت الوكالة في بيان إن "فرق البحث والإنقاذ عثرت على 25 جثة و26 شخصا مصابين بجروح خطيرة."

وانهارت عشرات المباني في الإقليم وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال سوتوبو نوجروهو من الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان إن "الناس شعروا بالزلزال بقوة وأصيب كثيرون بذعر وسارعوا بالخروج إلى الشوارع مع انهيار المنازل."

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي مباني سويت بالأرض وأعمدة كهرباء بعد سقوطها وأشخاصا تجمعوا عند نواصي الشوارع.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 17 كيلومترا على الساحل الشمالي الشرقي لأتشيه.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إن الناس شعروا بما لا يقل عن خمسة توابع للزلزال الأساسي.

وشهدت تلك المنطقة دمارا هائلا في 2004 عندما أثار زلزال بلغت قوته 9.2 درجة موجات مد عملاقة أزالت بلدات بأكملها في إندونيسيا ودول أخرى حول المحيط الهندي.

وكانت إندونيسيا أكثر الدول تضررا إذ قُتل أكثر من 120 ألف شخص في أتشيه وحدها.