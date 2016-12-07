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شاهد| تيريزا ماي: سنساعد الخليج على التصدي لعدوانية إيران

7/12/2016

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بلادها ستساعد دول الخليج على "التصدي للأعمال العدوانية" لإيران في المنطقة.

وقالت ماي أمام قمة القادة الخليجيين في العاصمة البحرينية المنامة "يجب علينا أن نواصل مواجهة الدول الفاعلة التي يغذي تأثيرها عدم الاستقرار في المنطقة".

وقالت ماي للمجلس "أمن الخليج هو أمننا."

وأضافت ماي "أود أن أؤكد لكم إنني أرى بوضوح التهديد الذي تشكله إيران للخليج".

وتابعت "علينا العمل معا للتصدي للأعمال العدوانية التي تقوم بها ايران في المنطقة".

وأكدت تيريزا ماي أنها تريد "شراكة استراتيجية" للمساعدة على تعزيز الأمن في دول الخليج، بما في ذلك الاستثمار الدفاعي.

وتحدثت ماي أيضا عن محادثات لتعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج بينما تستعد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوربي.

وقالت ماي "أريد أن تمهد هذه المحادثات الطريق لترتيبات تجارية طموحة".

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