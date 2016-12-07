شاهد: "تحدي المانيكان" في غرف الولادة!

يواجه عدد من العاملين في مستشفى بالمكسيك، إجراءات تأديبية -قد تصل إلى حد الإقالة- بعد انتشار لقطات اجتاحت العالم لـ"تحدي المانيكان" مع سيدات على وشك الولادة داخل غرفة العمليات، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ووضع الموظفون في أحد مستشفيات مدينة سيوداد خواريز، في ولاية تشيهواهوا المكسيكية، أنفسهم في موقف صعب بعد خوض تحدي المانيكان لأكثر من 80 ثانية، بمشاركة 11 طبيباً وممرضة، مع 4 سيدات حوامل.

وانتشرت اللقطات كالفيروس على الإنترنت، وبدأ المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي إجراءات تأديبية ضد الموظفين الذين شاركوا في التحدي، والذين قد يواجهون خصما من الرواتب أو الفصل من الخدمة.