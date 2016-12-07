شاهد: برشلونة يسحق جلادباخ وتوران يخطف الأضواء من ميسي

سجل أردا توران ثلاثية ليقود برشلونة للفوز 4-صفر على بروسيا مونشنجلادباخ الثلاثاء بينما أخفق ميسي في معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها كريستيانو رونالدو في دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وكان برشلونة ضمن التأهل بالفعل الى دور الستة عشر بصفته متصدر المجموعة الثالثة كما تحدد صاحب المركز الثاني ولذلك كانت الاضواء تتركز في ملعب نو كامب على ميسي ومدى قدرته على معادلة رقم رونالدو البالغ 11 هدفا في موسم 2013-2014.

وبدت الامور واعدة للاعب الارجنتيني عندما تبادل الكرة مع توران وهز الشباك في الدقيقة 16.

وأهدر ميسي بعدها فرصتين لمضاعفة الغلة قبل نهاية الشوط الأول وخرج من المباراة في النهاية قانعا بالوصول الى عشرة اهداف في المجموعة الثالثة.

وكان التألق في الشوط الثاني من نصيب توران الذي لعب بدلا من نيمار الموقوف.

وضاعف المهاجم التركي الغلة لبرشلونة في الدقيقة 50 وسجل الثالث في الدقيقة 53 من انهاء رائع لهجمة.

وأكمل توران اول ثلاثية شخصية له مع برشلونة مستفيدا من تمريرة باكو الكاسير في الدقيقة 67.

وانهى برشلونة دور المجموعات برصيد 15 نقطة من ست مباريات بينما عبر مانشستر سيتي ايضا الى دور المجموعات بتسع نقاط.

وتأهل مونشنجلادباخ الى دور 32 في الدوري الاوروبي باحتلاله المركز الثالث وتذيل سيليتك المجموعة.