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شاهد: انتشال جثث مهاجرين أمام السواحل الليبية

7/12/2016

انتشل عناصر من الهلال الأحمر الليبي يوم الأربعاء جثث 10 مهاجرين أفارقة جرفتهم مياه البحر المتوسط إلى ساحل مدينة تاجوراء غربي العاصمة طرابلس.

وقال الهلال الأحمر الليبي إنه انتشل هذا الأسبوع 21 جثة لمهاجرين غير نظاميين من هذه المنطقة.

وقال الهلال الأحمر إن عناصره لم يتمكنوا من انتشال عدد من الجثث بسبب نقص المعدات اللازمة لانتشالهم.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 3600 شخص قتلوا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوربا هذا العام.

وقال حرس السواحل الإيطالي إنه أنقذ نحو أمس الثلاثاء 500 مهاجر غير نظامي كانوا على متن خمسة قوارب في البحر المتوسط.

واستقبلت إيطاليا هذا العام أكثر من 173 ألف لاجئ في قوارب، ليصل إجمالي عدد اللاجئين خلال السنوات الثلاث الماضية إلى نحو نصف مليون شخص.

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