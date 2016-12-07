شاهد: احتراق طائرة باكستانية بعد سقوطها وعلى متنها 47 شخصا

قال مسؤول حكومي باكستاني إنه من غير المرجح وجود ناجين من حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية كان على متنها نحو47 شخصا بعد سقوطها في منطقة جبلية بشمال البلاد اليوم الأربعاء بينما قال الجيش في بيان إنه انتشل 21 جثة من حطام الطائرة.

وقالت إدارة الإعلام بالجيش في بيان قصير "جهود الإغاثة مستمرة. انتشلنا 21 جثة حتى الآن".

وقالت الخطوط الجوية الباكستانية إن طائرتها فقدت الاتصال ببرج المراقبة خلال رحلتها بين مدينة تشيترال بشمال البلاد والعاصمة إسلام أباد.

وقال تاج محمد خان المسؤول الحكومي بمنطقة هافليان لرويترز "كل الجثث احترقت على نحو يصعب معه التعرف على أصحابها.. والحطام متناثر".

وأضاف خان، الذي كان يتحدث من موقع التحطم، أن شهودا أبلغوه بأن "الطائرة تحطمت في منطقة جبلية وكانت النيران مشتعلة بها قبل أن تصطدم بالأرض".

وسقطت الطائرة في منطقة هافليان في إقليم خيبر بختون خوا.

وذكرت هيئة الطيران المدني الباكستانية أن عدد من كانوا على متن الطائرة 47 شخصا لكن سهيل أحمد المسؤول في شركة الخطوط الباكستانية في تشيترال قال إن 41 شخصا كانوا على متن الطائرة بينهم أربعة من أفراد الطاقم.

وقال برويز جورج، المتحدث باسم الهيئة لرويترز: "فرق الإنقاذ في طريقها لمكان الحطام وبعد ذلك سنعرف أكثر".

ونقلت محطتا "جيو" و"دون" التلفزيونيتان عن مصادر في الطيران المدني قولها إن الطائرة فقدت الاتصال مع هيئة الطيران المدني في حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا (11:30 بتوقيت غرينتش).