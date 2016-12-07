البث الحي
منوعات

شاهد: أقسى مُزحة.. توقظ حبيبها بـ"منبه مفخخ"!

7/12/2016

نفذت فتاة مقلباً مروعاً في حبيبها حين أيقظته من نومه على صوت أقسى منبه على الإطلاق حيث انفجار عشرات من الألعاب النارية حوله، بحسب صحيفتي ذا صن وميرور البريطانيتين.

وأعدت الفتاة تلك المزحة الخطرة مستخدمة عشرات الألعاب النارية التي وزعتها حوله وهو نائم على شكل سلسلة موزعة على أطراف السرير ثم أشعلت طرفها لتبدأ في الانفجار تباعاً وتحدث فوضى كبيرة بالغرفة.

واستيقظ الشاب مفزوعاً من نومه بمجرد سماع دوي الانفجارات، وقفز من سريره في حالة هلع ليسقط على الأرض وسط الدخان وهو يمسك برأسه وأذنيه، ودخل في نوبة من السعال.

ولم تذكر الصحيفتان ما إذا كان الرجل أصيب بأذى أم لا؟ كما لم تذكر تفاصيل عن هوية الحبيبين أو مكان تصوير الفيديو.
 
 
 
 
المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)