شاهد: أقسى مُزحة.. توقظ حبيبها بـ"منبه مفخخ"!

نفذت فتاة مقلباً مروعاً في حبيبها حين أيقظته من نومه على صوت أقسى منبه على الإطلاق حيث انفجار عشرات من الألعاب النارية حوله، بحسب صحيفتي ذا صن وميرور البريطانيتين.

وأعدت الفتاة تلك المزحة الخطرة مستخدمة عشرات الألعاب النارية التي وزعتها حوله وهو نائم على شكل سلسلة موزعة على أطراف السرير ثم أشعلت طرفها لتبدأ في الانفجار تباعاً وتحدث فوضى كبيرة بالغرفة.

واستيقظ الشاب مفزوعاً من نومه بمجرد سماع دوي الانفجارات، وقفز من سريره في حالة هلع ليسقط على الأرض وسط الدخان وهو يمسك برأسه وأذنيه، ودخل في نوبة من السعال.

ولم تذكر الصحيفتان ما إذا كان الرجل أصيب بأذى أم لا؟ كما لم تذكر تفاصيل عن هوية الحبيبين أو مكان تصوير الفيديو.