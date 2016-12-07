شاهد: أرادت مفاجأة عريسها بهبوطها من مروحية فماتت

في حادث صادم، انتهى حلم عروس برازيلية أرادت أن تفاجئ عريسها بوصولها إلى حفل عقد القران على متن طائرة هليكوبتر مرتدية ثوب الزفاف الأبيض، بمأساة عندما تحطمت المروحية على بعد مسافة قريبة من مكان الحفل الذي أقيم في ملعب كرة قدم.

وبحسب صحف ذا صن وميرور وديلي ميل البريطانية، فإن روزميري سيلفا ناسيمنتو (32 عاماً) خططت لمفاجأة عريسها وديرليا ناركويز داماسينو (34 عاماً) بالهبوط من الطائرة إلى مكان عقد القران حيث العريس و300 ألف ضيف من المدعوين في انتظارها بمنطقة في ساو لورينكو دا سيرا، وهي ضاحية غنية في ساو باولو.

لكن الحلم الجميل انتهى بحادث مأساوي حينما تحطمت المروحية قبل وصولها مكان الحفل بدقيقة واحدة فقط، لتنتهي حياة العروس و3 آخرين كانوا على متن الطائرة وهم شقيقها سيلفانو الذي كان متحمساً جداً للخطة، ونايلة كريستينا نيفيز مصورة الحفل التي كانت حاملاً في شهرها السادس، والطيار بيترسون بينيرو.

أما العريس الذي لم يكن يعلم بأمر المفاجأة بالأساس وكان يقف على مشارف الحفل في انتظار وصول عروسه، فقد أصيب بصدمة حينما قيل له أن العروس ماتت.

وكان كارلوس إداوردو باتيستا منظم الحفل وواحد من القلائل الذين عرفوا بالمفاجأة مسبقاً قال إن العريس بدا وكأنه في الظلام حينما علم بالخبر ولم يستطع الكلام، بينما انفجر المدعوون في البكاء، بعد أن تحول الفرح إلى يوم رعب وحزن.

وبدأت شرطة سان باولو تحقيقاتها لمعرفة سبب تحطم المروحية وهي من طراز روبنسون R44، ومن المرجح أن تكون الطائرة قد اصطدمت بشجرة حيث الغابات الكثيفة في المنطقة فضلاً عن الرؤية غير الواضحة بسبب الأمطار والسحب والضباب.

وفور تحطم الطائرة، توجهت 8 فرق من إدارة الإطفاء في سان باولو لمكان الحادث الذي لم ينج منه أحد، وقالت وكالة الطيران المدني الوطنية (ANAC) في بيان إن الطائرة حاصلة على شهادة فحص سارية المفعول وصالحة للطيران وكانت لديها القدرة على حمل أكثر من ثلاثة أشخاص.

وقال رجل من سكان الضاحية يدعى روبنز بيريس (36 عاما) والذي شهد الحادث، إن المروحية كانت تدور حول المكان ربما للبحث عن مكان للهبوط، حيث دارت مرتين ثم توقفت فجأة وبدأت تنهار، حتى سمعنا ضجيج تحطمها بين الأشجار.