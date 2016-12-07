شاهد:ترمب يُلغي صفقة الطائرة الرئاسية بتغريدة على تويتر

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب إلى إلغاء عقد إنتاج الطائرة الرئاسية الجديدة "أير فورس وان" التي تكلف مليارات الدولارات، وقال إن التكاليف المتزايدة لإنتاجها "سخيفة ".

وقال ترمب، في تغريدة على تويتر، إن "بوينغ تبني طائرة رئاسية أيرفورس وان 747 للرؤساء المستقبليين، إلا أن التكاليف خرجت عن السيطرة، أكثر من 4 مليارات دولار. الطلبية الغيت".

وقدرت تكلفة تحويل طائرتي جمبو 747-8 إلى مركزي قيادة متطورين فاخرين بحلول 2024 بنحو 3 مليارات دولار عندما تم اختيار بوينغ لإنتاج هذه الطائرة في يناير/ كانون الثاني 2015.

وتعتبر الطائرة الرئاسية رمزا قويا للقوة الأمريكية، إلا أن الطائرة الحالية وهي ذات طابقين 747-200 والتي أمر بها أول مرة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، وبدأت الخدمة في 1990، أصبحت قديمة.

وفي وقت سابق من هذا العام أصدرت القوات الجوية الأمريكية أول سلسلة من العقود لمشروع بناء طائرات رئاسية جديدة.

وقال ترمب للصحفيين، في مقر شركاته بـ" ترامب تاور" في نيويورك، "نريد أن تكسب بوينغ الكثير من المال، ولكن ليس كل هذا المال".

وأضاف إن التكلفة المقدرة 4 مليارات دولار "خارجة عن السيطرة تماما" و"سخيفة".

وتعرضت مشاريع سابقة ومن بينها مشروع بناء طائرة أيرفورس وان، لانتقادات بسبب تكاليفها المرتفعة.