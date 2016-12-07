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سوريا: حريق مطار المزة بدمشق ناجم عن قصف إسرائيلي

7/12/2016
 
الحريق بمطار المزة بدمشق ناجم عن قصف إسرائيلي (تويتر)

قال مصدر عسكري سوري إن صواريخ إسرائيلية سقطت قرب مطار المزة العسكري غرب العاصمة دمشق في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وذكر المصدر أن صواريخ إسرائيلية أرض-أرض استهدفت محيط مطار المزة العسكري فجراً ما تسبب في حرائق، ولم يذكر وجود إصابات.

ونقلت سانا عن المصدر العسكري قوله "أقدم العدو الاسرائيلي عند الساعة الثالثة فجر اليوم على إطلاق عدة صواريخ أرض-أرض من داخل الأراضي المحتلة غرب تل أبو الندى، سقطت في محيط مطار المزة غرب دمشق، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان دون وقوع إصابات".

وتابع "هذه المحاولات اليائسة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي لدعم المجموعات الإرهابية ورفع معنوياتها المنهارة لن تزيدنا إلا إصراراً على بتر الأذرع الإرهابية المرتبطة بالكيان الصهيوني الذي يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات ونتائج هذه الاعتداءات الإجرامية". 

 

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