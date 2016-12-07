سامسونغ تنتصر قضائياً على أبل وتستعيد 400 مليون دولار

سامسونغ تنتصر قضائياً على أبل

أيدت المحكمة العليا الأمريكية موقف شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، في النزاع القضائي القائم منذ فترة طويلة، بشأن براءة اختراع لمنافستها الأمريكية "أبل"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "ذَا هيل" الأمريكي أن المحكمة رفضت، حكماً سابقاً يقضي بضرورة أن تدفع سامسونغ لأبل 400 مليون دولار بسبب استنساخها بعض تصميمات جهاز آيفون الذي تنتجه "أبل".

ويأتي قرار المحكمة العليا الذي صدر بالإجماع عقب معركة قضائية بدأت في 2011، بين الشركتين الأكبر في العالم لتصنيع الهواتف الذكية، حينما رفعت "أبل" دعوى قضائية ضد سامسونغ، متهمة الأخيرة بسرقة تكنولوجيا خاصة بها وتصميم العلامة التجارية الشهيرة لهواتفها آيفون.

وكان القضاء الأمريكي قد أدان شركة سامسونغ، في بداية الأمر بدفع مليار دولار، وجرى خفض الغرامة بعد ذلك، إلى 548 مليون دولار، ثم تقلصت إلى أقل من 400 مليون دولار.

واتخذت هيئة المحكمة قرار تبرئة الشركة الكورية الجنوبية بالإجماع، قائلةً إن "الحكم الذي صدر بحقها في البداية كان مبالغاً فيه، ولا سند له في القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية".

وموضوع النزاع، هو قيمة التعويضات التي يجب أن تحصل عليها "أبل" من سامسونغ، وفقاً لقانون يعود لعام 1878، والذي يقضي بأن منتهكي براءات الاختراع يجب عليهم أن يدفعوا قيمة "الأرباح الكاملة" الناجمة عن هذا الانتهاك.

ورأت المحكمة أن "المئات من براءات الاختراع، تدخل في صناعة الهاتف الذكي الواحد، ولا يمكن النظر إلى التصميم بمفرده لإدانة سامسونغ".

وتبعاً للحكم الجديد، ستجد "أبل" نفسها مضطرة إلى إرجاع 400 مليون دولار إلى "سامسونغ"، جراء الحكم الذي يعيد الجدل إلى الواجهة، في عالم التقنية، عن براءات الاختراع.