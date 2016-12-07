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دراسة: الطلاب الأمريكيون متخلفون عن أقرانهم في الرياضيات

7/12/2016

الطلاب الأمريكيون متخلفون عن أقرانهم في الرياضيات

أظهر مسح دولي عن التعليم أن طلاب المدارس العليا الأمريكية متأخرون عن أقرانهم في العالم بمجال الرياضيات ويبذلون جهدا للحاق بهم في القراءة والعلوم.

وأوضح التقرير الذي يصدر كل ثلاث سنوات عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس إن الطلاب الأمريكيين في سن الخامسة عشر جاءوا في العام الماضي في الترتيب الأربعين من بين 72 دولة أو مدينة على مستوى العالم في الرياضيات.

وتراجع متوسط الدرجة الأمريكية في الرياضيات وقدره 470 نقطة بمقدار 17 نقطة عن عام 2009 و20 نقطة دون المتوسط للبلدان المشاركة في المسح الذي يعرف باسم برنامج التقييم الدولي للطلاب.

وقال وزير التعليم الأمريكي جون كينغ في بيان "نخسر أرضا – وهو احتمال مثير للقلق إذ أن الوظائف الأفضل يمكن أن تذهب لأي مكان في العالم."

وسجل ستة بالمئة فقط من الطلاب الأمريكيين الذي أدّوا امتحان الرياضيات الذي تضعه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نطاق الأعلى كفاءة ولكن ب 29 بالمئة من اجتياز الحد الأدني للكفاءة.

وجاءت إندونيسيا في الترتيب الأول في المسائل المستندة على الكمبيوتر وتلتها اليابان وإستونيا وفنلندا وكندا.

وجاء 5 آلاف و700 طالب أمريكي أدوا امتحان العلوم في الترتيب الخامس والعشرين وفي الترتيب الرابع والعشرين في القراءة، وكانت النتائج الأمريكية متماشية مع متوسط نتائج المسح.

وكانت ولاية ماساتشوستس نقطة مشرقة حيث جاء ترتيب الولاية في القراءة تاليا مباشرة لترتيب سنغافورة وجاءت في الترتيب السادس في العلوم.           

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