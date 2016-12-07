" تايم" تختار ترمب "شخصية العام 2016"

ترمب شخصية العام 2016 (التايم)

اختارت مجلة تايم الأمريكية، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب "شخصية العام 2016" باعتباره الشخصية الأكثر تأثيراً خلال العام الحالي لاسيما بعد فوزه غير المتوقع بانتخابات الرئاسة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتختار تايم "شخصية العام" بناء على رؤيتها للشخص الأكثر والأكبر تأثيراً على أحداث العام، سواء للأفضل أو للأسوأ.

وقال ترامب في مقابلة قصيرة مع برنامج "توداي" على محطة "إن.بي.سي" التلفزيونية بعد إعلان النبأ "إنه شرف كبير.. يعني لي الكثير."

وعنونت المجلة غلافها بعبارة "ترمب شخصية العام.. رئيس الولايات المنقسمة الأمريكية"، لافتة إلى الملياردير الجمهوري، لم يبالي برؤية موحدة لمستقبل الولايات المتحدة، وأثارت حملته الانتخابية مشاعر الغضب والخوف والانقسام بشأن الأقليات، فضلاً عن تصريحات أخرى تحريضية وغيرها مثيرة للجدل.

يذكر أن مجلة تايم اختارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "شخصية العام 2015" وذلك لما أبدته من مرونة وقدرة على القيادة في أزمة اللاجئين السوريين والاضطراب في الاتحاد الأوربي بشأن العملة الموحدة العام الماضي.