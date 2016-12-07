البث الحي
منوعات

النائب العام المصري:نحقق في مقتل ريجيني حتى القبض على الجناة

7/12/2016

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني – أسوشيتدبرس

قال النائب العام المصري نبيل صادق إن بلاده لن تغلق التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر علي جثته بالقرب من القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي، إلا بعد القبض على الجناة.

ونقل التلفزيون الإيطالي الرسمي عن صادق قوله خلال لقائه والدي ريجيني في العاصمة روما اليوم الأربعاء إن "الوقائع التي نقوم بالتحقيق فيها، تتسم بالمأساوية، والتزامي هو عدم إغلاق التحقيق حتى إلقاء القبض على المسؤولين عن قتل ابنيهما".

وأعرب صادق عن تعازيه والحكومة والشعب المصري لوالدي ريجيني، كلاوديو وباولا، مشيداً "بمدى عمق حب جوليو للعالم العربي ولثقافته"

وكان اللقاء الخامس بين المحققين المصريين والإيطاليين حول واقعة مصرع ريجيني، قد انطلقت أمس في العاصمة الإيطالية روما، حيث ترأسها من الجانب المصري النائب العام نبيل صادق، ومن الجانب الآخر المدعي العام في روما جوزيبه بينياتونه ومساعده سيرجو كولايوكو.

وتركزت جلسة الأمس على تبادل المعلومات، على أن تعقد اليوم الأربعاء جلسة جديدة، ومن ثم يصدر بيان مشترك.

وجرى أول لقاء بين الطرفين المصري والإيطالي بالقاهرة في 14 مارس/آذار الماضي، والثاني في 7 أبريل/نيسان بروما، والثالث في 9 سبتمبر/آيلول بروما، والرابع بالقاهرة مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب والباحث جوليو ريجيني، (28 عاماً)، كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول 2015، لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية المصرية، واختفى مساء 25 يناير/ كانون ثاني من العام ذاته، في حي الدقي (محافظة الجيزة)، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر على جثته وبها آثار تعذيب في 3 شباط/ فبراير الماضي.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)