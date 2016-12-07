الرياضة المنتظمة تساعد الرجال على الإنجاب

أفادت دراسة إيرانية حديثة، بأن ممارسة التمارين الرياضية تعتبر استراتيجية بسيطة وفعالة وغير مكلفة، لتحسين نوعية الحيوانات المنوية لدى الرجال، ومساعدتهم على الإنجاب.

جاء ذلك في دراسة أعدها باحثون بجامعة أورميا بإيران، ونشرت نتائجها اليوم الأربعاء، في دورية (Reproduction) العلمية.

وأوضحت الدراسة أن "الرياضة لبضعة أشهر يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا عند الرجال".

وبحسب الدراسة، فإن "رجلا من بين 3 رجال يجدون صعوبة في الإنجاب بسبب سوء نوعية السائل المنوي لديهم، ويلجأون لعمليات التخصيب المجهري، كخيار علاجي للإنجاب، لكن سوء نوعية الحيوانات المنوية قد يؤدي لزيادة خطر الإجهاض والعيوب الخلقية".

وللتحقق من أثر الرياضة على نوعية الحيوانات المنوية، راقب الباحثون 261 رجلا من الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 40 عامًا، وأخضعوهم لخطة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 25 دقيقة 3 أيام فأكثر أسبوعيًا.

وأجرى فريق البحث تحاليل لعينات السائل المنوي بعد 24 أسبوعًا من التمرينات الرياضية لرصد عدد الحيوانات المنوية وقوتها.

ووجد الباحثون، أن نوعية السائل المنوي لدى الرجال تحسنت بطريقة مثيرة للإعجاب، بعد المداومة على ممارسة التمارين الرياضية مقارنة بما قبل ممارسة الرياضة.

وأضافوا أن "أعداد الحيوانات المنوية انخفض مرة أخرى بعد 30 يومًا من التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية".

ولتحسين نوعية السائل المنوي، نصح الباحثون الرجال "بتناول الطعام الجيد، والحد من تناول الكحول، الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل منتظم".

وكانت دراسة يابانية كشفت أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، "تزيد من مستويات هرمون الذكورة (التستوستيرون) المسؤول عن العملية الجنسية وعلامات البلوغ الحيوية عند الرجال".