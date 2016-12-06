3 أندية مصرية تهدد بالانسحاب من الدوري بسبب "التحكيم"

تصاعدت أزمة الأندية المصرية، التي تلعب بالدوري المحلي لكرة القدم، مع لجنة الحكام التابعة للاتحاد، بتهديد الإسماعيلي والشرقية وأسوان، بالانسحاب من المسابقة، جراء ما وصفوه بـ"الظلم التحكيمي".

وهدد نادي الإسماعيلي، بالانسحاب من الدوري المصري، بسبب "سوء التحكيم وتعرض الفريق للظلم خلال المباريات الأخيرة في الدوري، والتي تسببت في سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة".

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الاليكتروني، "قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان النظر في الانسحاب من بطولة الدوري العام، بسبب الفساد والظلم التحكيمى الواقع على فريق الكرة، منذ بداية الموسم الجاري، إذا استمرت لجنة الحكام الحالية".

وأضاف البيان، "يؤكد المجلس أن التفكير في قرار الانسحاب، لم يكن وليد اللحظة، ولكننا شكونا مرارًا وتكرارًا للسيد رئيس لجنة الحكام دون جدوى".

وأكد أن "رئيس لجنة الحكام يعلم مدى الظلم التحكيمي الواقع علينا في مباريات الأهلي وسموحة والإنتاج الحربى ومصر المقاصة وانبى والمقاولون العرب والمصري إضافة لمباراة اليوم أمام وادى دجلة.

كما هدد نادي أسوان بالانسحاب من الدوري لنفس السبب، وأكد رئيسه حسن عبد القادر، عبر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أسوان يحدد موقفه بشأن الانسحاب نتيجة للظلم التحكيمى، السبت المقبل في اجتماع لجنة الأندية.

وفي تصريحات صحفية لرئيس نادي الشرقية حمدي مرزوق، أعلن انسحابه من مسابقة الدوري الممتاز، اعتراضًا منه على العديد من الأمور، سواء "الظلم التحكيمي، أو تعنت المسؤولين في الجبلاية (الاتحاد المصري لكرة القدم) بالوقوف ضد النادي والعمل على إيقاف مسيرته".

وأرسل نادي الزمالك، اليوم الاثنين، خطابًا رسميًا لاتحاد كرة القدم المصري، يخطره فيه بتجميد نشاطه الكروي مؤقتا، احتجاجًا على القرارات التحكيمية في مباريات الدوري المحلي.

وجاء في الخطاب، "نخطركم بتوقف النشاط الكروي في نادي الزمالك مؤقتًا، لحين عرض الأمر على جمعية عمومية طارئة لأعضاء النادي، دعا إليها مجلس الإدارة من أجل النظر في عدم استكمال المسابقة (الدوري المصري) في هذا الجو الفاسد الذي لا علاقة له بكرة القدم" بحسب البيان.

وأضاف الخطاب "تقرر عدم العودة للمسابقة إلا بتحقيق مجموعة من المطالب، وهي: عزل رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام وأعضائها، وشطب الحكم إبراهيم نور الدين من سجلات الحكام لأنه غير محايد ويتعمد الإساءة لنادي الزمالك".

وطالب النادي أيضا بـ"إجراء التحقيق مع أحمد الشيخ، لاعب مصر المقاصة، المتواطئ في إضاعة ضربة الجزاء خلال مباراة الأهلي والمقاصة أمس الأحد، والمعار من النادي الأهلي، حتى يعود إلى صفوف النادي مرة أخرى".

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أمس الأحد، أن فريقه الكروي لن يستكمل مباريات الموسم الحالي للدوري المصري لكرة القدم بسبب "الأخطاء التحكيمية".

وقال منصور في تصريحات نقلها موقع الزمالك الإلكتروني أن "الفريق لن يستمر في المسابقة بسبب المجاملات الفجة في بعض مباريات الدوري".

ولم يُشر رئيس "القلعة البيضاء" إلى طبيعة الأخطاء أو الأندية التي اتهم الحكام بمجاملتهم في مباريات الدوري.