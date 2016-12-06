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ميركل: النقاب لا مكان له في ألمانيا

6/12/2016

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

كررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء دعاوى حظر النقاب في ألمانيا خلال اجتماع لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه قائلة إن "النقاب غير ملائم في بلدنا".

وأضافت أنه "خلال التواصل بين الأشخاص -وهو ما له دور جوهري هنا- نظهر وجوهنا".

وأضافت وسط تصفيق الحضور أن النقاب "يجب حظره قانونا أينما أمكن ذلك. إنه لا ينتمي إلى بلدنا".

وقبل عام تقريبا دعا محافظون في الحزب لتطبيق حظر على النقاب قائلين إن الرداء الذي يكسو كامل الجسد والذي ترتديه بعض المسلمات ينبغي ألا يكون في العلن".

وكانت فرنسا المجاورة تبنت "حظرا للنقاب" عام 2011 لكن ألمانيا اعترضت على تلك الخطوة.

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