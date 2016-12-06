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موسيقي تركي يصنع آلاته من درع السلحفاة

6/12/2016

آلة موسيقية من درع السلحفاة

صنع الباحث الموسيقى التركي أوزان أوزدمير، آلة موسيقية وترية من درع السلحفاة، على غرار آلة أثرية، تعود لنحو ثلاثة آلاف عام، عُثر عليها مؤخرا خلال حفريات على الحدود بين أذربيجان وإيران.

ويهوى أوزدمير المقيم في مدينة إزمير، غرب تركيا، تصميم الآلات الموسيقية وصناعتها، أو إعادة إحياء آلات موسيقية قديمة، حيث يعمل متطوعًا في ورشة الآلات الموسيقية التابعة لمتحف الموسيقى ومكتبة الأصوات في إزمير.

يقول أوزدمير الذي درس الموسيقى ، إنه تأثر كثيرًا عندما شاهد صورة الآلة الموسيقية المصنوعة من درع السلحفاة، والتي تم اكتشافها مؤخراً، وأطلق عليها "جد السنطور"، وقرر صناعة شبيهة لها.

وأوضح أن السنطور آلة موسيقية تشبه في تصميمها آلة القانون لكنها تختلف في طريقة عزفها، وظهرت في العراق وإيران والهند، كما أنها عرفت في العهد العثماني.

ويولي أوزدمير اهتمامًا خاصًا بالسنطور، حيث قام بعدد من التجارب، واستخدم أخشابًا من أنواع مختلفة من الأشجار، إلى أن تمكن من صناعة آلة سنطور، وعندما شاهد صورة آلة "جد السنطور" قرر صناعتها أيضا.

وتمكن أوزدمير من الحصول على دروع سلاحف ميتة، يعثر عليها في أماكن حياة السلاحف في الطبيعة، واستطاع خلال 4 أيام من العمل، صناعة شبيه للآلة الأثرية المكتشفة.

وحول خصائص درع السلحفاة، قال أوزدمير إنه يكبر الصوت، كما إنه يصدر صوتا مختلفا عن الصوت الذي تصدره الآلات الموسيقية الوترية المصنوعة من الخشب.

وأدخل أوزدمير تعديلات على "جد السنطور"، حيث صنع الأوتار من السلك، وليس من الأمعاء التي يُعتقد أن أوتار الآلة القديمة كانت تصنع منها، واستخدم أداة مصنوعة من قرون الحيوانات للعزف على الآلة.

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