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مصر: ضبط شبكة دولية ضخمة للاتجار في الأعضاء البشرية

6/12/2016

شعار هيئة الرقابة الإدارية

قالت مصادر مصرية إن هيئة الرقابة الإدارية في مصر ألقت القبض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء على عشرات المتورطين في أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية تضم مصريين وعرب وأجانب.

وأشار المصادر أنه تم ضبط عدد كبير من المستندات وأجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها وقائع الاتجار في الأعضاء البشرية.

وقالت المصادر أن اعترافات المتهمين التفصيلية شملت كيف كانوا يمارسون الضغوط على من يعانون من ظروف اقتصادية صعبة لكي يقبلوا بيع أجزاء من أجسادهم.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز الرقابة الإدارية حصل على أدلة واعترافات تفصيلية للمتهمين حول أسعار الأعضاء التي كانوا يتاجرون بها والمبالغ التي كانوا يتقاضونها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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