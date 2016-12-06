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مصر: صور بلاغات تفيد باختفاء قتلى "أسيوط" قسريا منذ شهور

6/12/2016

بلاغ يفيد باختفاء أحد القتلى الثلاثة قسريا منذ شهور

حصلت الجزيرة مباشر على صور بلاغات تقدم بها أهالي القتلى الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم اليوم الثلاثاء، تفيد بالقبض عليهم وإخفاؤهم قسريا منذ شهور.

وكانت الداخلية قد أعلنت في بيان لها اليوم الثلاثاء عن تصفية 3 أشخاص داخل إحدى الشقق في محافظة أسيوط بتهمة الانتماء إلى حركة "حسم".

وتظهر الصور بلاغا تقدم شقيق "عبد الرحمن جمال" ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه مخاطبة وزارة الداخلية للكشف عن مكان احتجاز شقيقه الذي ألقي القبض عليه في 25 أغسطس/ آب الماضي دون الكشف عن مكانه.

كما تكشف صور أخرى عن بلاغات تقدم بها والد "محمد سيد زكي" إلى وزارة العدل والمجلس القومي لحقوق الإنسان تفيد بالقبض على نجله وإخفائه قسريا منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان القتيل الثالث "علاء رجب عويس" قد ألقي القبض عليه في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتعرض للإخفاء القسري منذ ذلك الوقت، حتى أعلنت الداخلية تصفيته.

المصدر : الجزيرة مباشر
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