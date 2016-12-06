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مصر: الداخلية تعلن تصفية 3 أشخاص من المختفين قسريا

6/12/2016

القتلى الثلاثة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن قيامها بتصفية 3 من رافضي الانقلاب العسكري بمحافظة أسيوط جنوب البلاد.

وزعمت الداخلية في بيان لها أنه حدث تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والضحايا الثلاثة، وأنها عثرت على بنادق آلية وذخائر معهم. ولم تعلن الوزارة عن إصابة أي من قوات الأمن.

واتهم البيان القتلى الثلاثة بأنهم من قيادات ما يسمى "حركة سواعد مصر- حسم" كما اتهمهم بالمسؤولية عن قتل عدد من ضباط وأمناء الشرطة.

والقتلى الثلاثة هم "محمد سيد حسين زكي"، مواليد 1983، من محافظة بني سويف، حاصل على بكالوريوس علوم، و"علاء رجب أحمد عويس" مواليد 1988، عامل، من قرية بيلفيا بمحافظة بني سويف، و"عبد الرحمن جمال محمد عبد الرحمن" مواليد 1993، من محافظة المنيا، طالب بكلية العلوم.

صورة بلاغ للنائب العام تفيد بالقبض على أحد القتلى في أغسطس

وكانت أسر القتلى الثلاثة  قد أبلغوا عن اختفائهم قسريا منذ أشهر، وأرسلوا بلاغات رسمية إلى النائب العام للمطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، منها بلاغ إلى النائب العام قدمه ذوو القتيل عبد الرحمن جمال تفيد بالقبض عليه في الخامس والعشرين من أغسطس/ آب الماضي، واحتجازه في مكان غير معلوم ودون توجيه أي تهم إليه.

وكانت قوات الأمن قد قتلت المئات من معارضي الانقلاب على مدار العامين الماضيين بعد إلقاء القبض عليهم، ثم تصدر بيانات تتهمهم فيها بالمسؤولية عن أعمال عنف، فيما أصبحت تعرف بظاهرة "تصفية المعارضين".

المصدر : الجزيرة مباشر
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