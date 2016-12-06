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كوريون يطالبون بتعويضات لمعاناتهم النفسية جراء "فساد الرئيسة

6/12/2016

كوريون يطالبون بتعويضات جراء "فساد الرئيسة"

رفع خمسة آلاف من مواطني كوريا الجنوبية دعوى قضائية اليوم لمطالبة الرئيسة باك كون هيه بتعويضات ، في الوقت الذي يستجوب فيه البرلمان كبار رجال أعمال حول  فضيحة الفساد الراهنة المحيطة بالرئيسة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن أصحاب الدعوى رفعوا الدعوى لدى محكمة جزئية في سول  مطالبين بتعويض قدره 500 ألف يوان "427 دولارا "لكل منهم عن المعاناة النفسية التي لحقت بهم جراء فضيحة استغلال النفوذ.

وقال المحامي كواك سانغ – يون الذي يمثل أصحاب الدعوى إنه لابد من تحميل الرئيسة لمسؤولية "ارتكاب أنشطة جنائية عبر استغلال المنصب".

وبدأ كواك ،وهو زوج ابنة الرئيس الأسبق روه مو هيون، تجميع أصحاب الدعوى منذ أواخر الشهر الماضي.

كما شهد اليوم مثول ثمانية من كبار رجال الأعمال أمام البرلمان في إطار تحقيق بشأن فضيحة الفساد واستغلال النفوذ المحيطة بالرئيسة وصديقتها تشوي سون سيل.

ويدور التحقيق حول صفقات تردد أنها تمت بشكل سري بين شركات وبين تشوي، وما إذا كانت الرئيسة قد ضغطت على أصحاب هذه الشركات للتبرع لاثنتين من المؤسسات غير الربحية.

ومن المتوقع أن يؤثر التحقيق على التصويت الذي تدفع من أجله المعارضة ضد باك ، والمقرر يوم الجمعة المقبل.

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