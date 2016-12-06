شراكة بين مايكروسوفت وفيسبوك وتويتر ويوتيوب ضد "الإرهاب"

شكلت شركات فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب شراكة عالمية أمس الاثنين بهدف تسريع عملية كشف المحتوى "الإرهابي الطابع" على شبكة الإنترنت ووقف انتشاره.

وقررت الشركات الأمريكية الأربع إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن "البصمات الرقمية" للصور أو شرائط الفيديو الترويجية والمعدة للاستقطاب والتجنيد التي تنشر على منصاتها، وفق رسالة مشتركة نشرتها على مواقعها.

وقالت إنه "عبر مشاركة هذه المعلومات يمكننا استخدام (هذه البصمات الرقمية) للمساعدة في كشف المحتوى "الإرهابي" الطابع على منصاتنا الجماهيرية".

وأضافت أنه لن يتم في المقابل سحب أو حجب أي رسالة بصورة آلية إذ يعود إلى كل شركة أن تقرر إن كان المحتوى المحدد يخالف أنظمتها ثم تقرر كل منها بصورة مستقلة ما هي الصور وأشرطة الفيديو التي ستضيفها إلى القاعدة المشتركة.

وقالت إنها تريد البدء مع الصور والأشرطة ذات المحتوى "المتطرف والواضح" التي سحبت من منصاتها وبالتالي "التي يتوقع انها تنتهك أنظمة كل شركاتنا".

وقالت مايكروسوفت وفيسبوك وتويتر ويوتيوب (المتفرعة عن غوغل) كذلك إنها تريد دراسة كيفية "إشراك شركات أخرى في المستقبل" لكنها أصرت على أن كلا منها ستواصل بشكل مستقل معالجة طلبات المعلومات أو سحب المحتوى التي تتلقاها من أجهزة الأمن أو الحكومات.

وضاعفت الولايات المتحدة والمفوضية الأوربية وحكومات أخرى خلال الأشهر الماضية مطالبة الشبكات الاجتماعية بمكافحة الدعاية "الجهادية" على الإنترنت وعلى الأثر قالت تويتر إنها علقت منذ منتصف 2015 أكثر من 360 ألف حساب تروج "للإرهاب".