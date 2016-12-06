شاهد: مسلح هاجم مطعما بواشنطن بعد استغاثة كاذبة على الإنترنت

قالت الشرطة الأمريكية إن متهما بإطلاق نار في مطعم للبيتزا في واشنطن أبلغ للشرطة بأنه قرأ عبر الإنترنت أن أطفالا جرى احتجازهم في هذا المطعم لأغراض الاستغلال الجنسي وإنه رغب في إنقاذهم.

وكان المطعم مكتظا بالرواد لحظة وقوع الهجوم الذي لم يصب فيه أي شخص بأذى بالرغم من إطلاق ويلش ثلاث طلقات خلال بحثه عن الأطفال الذين زعم احتجازهم، لكنه استسلم فور عدم عثوره على الضحايا.

وعلى مدى أسابيع كان مطعم "كوميت بينغ بونغ" هدفا لقصص إخبارية مزيفة ادَعت أنه مقر لعصابة للاتجار في الأطفال بهدف استغلالهم جنسيا تتزعمها المرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الأمريكية هيلاري كلينتون.

وكانت تلك القصص مثالا على نشر تقارير إخبارية مُزيفة خلال العام الذي تجرى فيه الانتخابات.

وتم توجيه أربع تهم جنائية إلى إدجار ماديسون ويلش (28 عاما) من منطقة دورهام في نورث كارولينا.

وندد البيت الأبيض بزيادة الأنباء المزيفة التي تنشر بدافع سياسي واصفا تلك القصص بأنها "آكلة" للديمقراطية.