البث الحي
منوعات

شاهد: مسلح هاجم مطعما بواشنطن بعد استغاثة كاذبة على الإنترنت

6/12/2016

قالت الشرطة الأمريكية إن متهما بإطلاق نار في مطعم للبيتزا في واشنطن أبلغ للشرطة بأنه قرأ عبر الإنترنت أن أطفالا جرى احتجازهم في هذا المطعم لأغراض الاستغلال الجنسي وإنه رغب في إنقاذهم.

وكان المطعم مكتظا بالرواد لحظة وقوع الهجوم الذي لم يصب فيه أي شخص بأذى بالرغم من إطلاق ويلش ثلاث طلقات خلال بحثه عن الأطفال الذين زعم احتجازهم، لكنه استسلم فور عدم عثوره على الضحايا.

وعلى مدى أسابيع كان مطعم "كوميت بينغ بونغ" هدفا لقصص إخبارية مزيفة ادَعت أنه مقر لعصابة للاتجار في الأطفال بهدف استغلالهم جنسيا تتزعمها المرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الأمريكية هيلاري كلينتون.

وكانت تلك القصص مثالا على نشر تقارير إخبارية مُزيفة خلال العام الذي تجرى فيه الانتخابات.

وتم توجيه أربع تهم جنائية إلى إدجار ماديسون ويلش (28 عاما) من منطقة دورهام في نورث كارولينا.

وندد البيت الأبيض بزيادة الأنباء المزيفة التي تنشر بدافع سياسي واصفا تلك القصص بأنها "آكلة" للديمقراطية.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

"ضعي صورة بن زايد أحسن من بورقيبة".. برلماني تونسي يهاجم عبير موسي (فيديو)

رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري (موافع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)