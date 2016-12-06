شاهد: فنان أسترالي يحول صوامع حبوب للوحات فنية

حول فنان أسترالي صوامع حبوب غير مستخدمة، في رسم لوحات فنية عملاقة، تشكل معرضا كبيرا في الهواء الطلق، لجذب السياح لمنطقة تضررت بشدة من سنوات الجفاف.

الرسام "مات أدنيت " المعروف على الساحة الدولية يُعرف عنه أيضا عمله مع المجتمعات المحلية للسكان الأصليين في أستراليا، وقد استمد إلهام لوحاته من وجوه لسكان أصليين رسمت على صومعة مهجورة في منطقة زراعية بمنطقة تقع في شمال غرب فيكتوريا.

تميز معرض " تل الخراف " كما يقول عنه المنظمون بأنه سياحة في الهواء الطلق ، بعيدا عن المعارض التي تنظم في الغرف المغلقة والتي ربما تشعر البعض بعدم الراحة.

المعرض ..كما يقول عنه الرسام أعطى زخما للمجتمعات المحلية وشخوصها ،للحفاظ على قصصهم حيّة وتمريرها إلى الأجيال القادمة ، واعتبر بمثابة مفاجأة سارة للشركات المحلية

معرض " تل الخراف " هو المعرض الثالث في المنطقة وهناك 3 صوامع أخرى تنتظر تحويلها لمعارض فنية مميزة.