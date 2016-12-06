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شاهد: رجال شرطة بريطانيون يعتقلون أطفالا بوحشية

6/12/2016

أظهرت لقطات مصورة لحظة اعتقال عناصر من الشرطة البريطانية لثلاثة فتية بطريقة وحشية، ما أثار ردود فعل غاضبة في مدينة ليفربول البريطانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عملية الاعتقال أثارت انتقادات واسعة للشرطة في منطقة " مرزيسايد" وطريقة تعاملهم التي وصفت بالوحشية إزاء الأطفال الثلاثة وبينهم فتاة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "شرطة مزريسايد تؤكد اعتقال ثلاثة أشخاص بعد تقارير عن سلوك معادي للمجتمع في ميدان كوينز بوسط مدينة ليفربول".

وأضاف أنه " تم اعتقال فتى في الـ13 من العمر بتهمة اتباع سلوك تهديدي والاعتداء، كما جرى اعتقال فتاة في الـ15 بتهمة الاعتداء على شرطي وحيازة عقار محظور، واعتقال صبي في السابعة عشر من العمر بتهم السلوك الفوضوي".

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