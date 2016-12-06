شاهد: حاول إنقاذ سيارته فأغرقها وصدم رجلا !

التبس الأمر على أحد الأشخاص وبدلا من أن يضغط على مكابح سيارته لتتوقف، زاد الرجل من سرعتها ليصدم رجلا خلفه وتسقط السيارة في النهر.

وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية الرجل وهو يقف مع صديق له قبل أن يلاحظ أن السيارة بدأت تتراجع للخلف نحو نهر فجرى نحوها للحيلولة دون سقوطها فيها.

وبدلا من إيقاف السيارة، ضغط الرجل على البنزين لتزيد سرعة السيارة وتصطدم بدراجة نارية كانت تمر من الخلف ويسقط راكبها على الأرض قبل أن تواصل السيارة طريقها إلى النهر وتسقط فيه.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه ولحسن حظ الرجل، لم يكن النهر عميقا فتمكن الرجل من الصعود سريعا إلى ضفة النهر.