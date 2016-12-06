شاهد: تفاعل الملك سلمان مع "العرضة" يغزو مواقع التواصل

لقى مقطع للملك سلمان بن عبد العزيز وهو يتفاعل مع رقصة العرضة التراثية رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى هاشتاج #قطر_ترحب_ بملك_الحزم جاءت ردود المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد تفاعل مع الترحيب القطري الذي أقيم احتفالاً بقدومه إلى الدوحة.

وخلال أداء "العرضة" أمام الديوان الأميري ترحيبا بخادم الحرمين الشريفين، تفاعل الملك سلمان مع العرضة .

وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب عبد الرحمن سعود البيلي:

قطر تقدم أغلى ما تملك سيف مؤسسها جاسم آل ثاني إلى الملك سلمان، هدية ثمينة تعكس علاقة عظيمة .#قطر_ترحب_بملك_الحزم

وكتب عبد الله العقيل: #سلمان_الحزم استطاع وبكل حكمة واقتدار أن يعيد الأمور إلى نصابها ، بتوفيق وعون من الله. #سلمان_الحزم_يشرف_دار_تميم #قطر_ترحب_بملك_الحزم

وكتب خالد جاسم: مرحبا ياحامي المجد و البيت المصان، مع تميم العز رمز الوطن ذرب اليمين. #قطر_ترحب_بملك_الحزم

وكتب هشام: الله يديم الأمان على خليجينا وهذه الزيارات عنوان لترابطنا وتكاتفنا #سلمان_الحزم_يشرف_دار_تميم #قطر_ترحب_بملك_الحزم.